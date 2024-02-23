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Экс-игрок «Эвертона» Ли Те приговорён к пожизненному заключению в Китае за коррупцию

Экс-игрок «Эвертона» Ли Те приговорён к пожизненному заключению в Китае за коррупцию
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Бывший китайский полузащитник «Эвертона» и «Шеффилд Юнайтед» Ли Те получил пожизненный срок в Китае по делу о коррупции. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, Ли Те был арестован в ноябре 2022 года в ходе расследования о коррупционных сделках в китайском футболе.

Во время допроса Ли Те признался, что неоднократно брал взятки. В частности, в 2018 году экс-игрок «Эвертона» заплатил около € 390 тыс. за то, чтобы его назначили на пост главного тренера сборной Китая, которую он возглавлял с 2019 по 2021 год.

Также бывший футболист подтвердил, что он осуществлял деятельность по организации договорных матчей во второй китайской лиге.

Напомним, Ли Те выступал за «Эвертон» с 2002 по 2006 год.

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