Тренер «Эвертона» Дайч: в первом тайме матча с «Кристал Пэлас» нас не было на поле

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч подвёл итоги матча 25-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (1:1). «Ириски» избежали поражения благодаря голу Амаду Онана на 84-й минуте игры.

«В первом тайме нас не было на поле, а соперник был командой с новым тренером, сидящим на скамейке запасных. У них было некоторое преимущество — мне показалось, что они играли хорошо. Мы были слишком робки и слишком часто делали всё не так, как было нужно. Во втором тайме нам удалось сделать больше. Думаю, могли прибавить ещё, но всё-таки мы играли с сильным соперником. «Кристал Пэлас» забил хороший гол, но во втором тайме мы играли намного лучше. В какой-то степени я даже разочарован, потому что хочется побеждать в таких матчах, но и проигрывать не хочется тоже. А сегодня мы сделали всё возможное, чтобы не проиграть», — приводит слова Дайча официальный сайт «Эвертона».

Напомним, после 25 туров АПЛ нынешнего сезона «Эвертон» занимает 17-е место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков.