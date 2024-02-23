Тренер «Рубина» Рахимов: вторая часть сезона не будет похожа на первую

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов поделился ожиданиями от второй части сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.

«Какие ожидания от второй части сезона? Вторая часть не будет похожа на первую. Нет внутренней конкуренции, но будем надеяться, что травмированные быстро вернутся в строй. Очень много матчей мы провели в одном составе, а сегодня (22 февраля в контрольном матче с «Родиной» (1:4). — Прим. «Чемпионата») из этого состава пять человек выпало», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Рашида Рахимова набрала 28 очков за 18 матчей. Лидирует «Краснодар», у которого 38 очков.