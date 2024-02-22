«Рубин» потерпел разгромное поражение в контрольном матче с «Родиной»
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Завершился контрольный матч, в котором встречались «Рубин», выступающий в Российской Премьер-Лиге, и «Родина», представляющая Мелбет Первую лигу. Матч завершился победой «Родины» со счётом 4:1.
На десятой минуте счёт открыл нападающий «Родины» Максим Турищев. На 26-й минуте форвард Амур Калмыков удвоил преимущество «Родины». На 29-й минуте Турищев оформил дубль.
На 46-й минуте нападающий «Рубина» Мирлинд Даку отыграл один мяч. На 66-й минуте Калмыков забил четвёртый гол своей команды, оформив таким образом дубль.
После 18 туров чемпионата России «Рубин» набрал 28 очков и на текущий момент занимает седьмое место. В свою очередь, «Родина» после 20 туров Первой лиги заработала 28 очков и расположилась на седьмой строчке.
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