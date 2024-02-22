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«Рубин» потерпел разгромное поражение в контрольном матче с «Родиной»

«Рубин» потерпел разгромное поражение в контрольном матче с «Родиной»
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Завершился контрольный матч, в котором встречались «Рубин», выступающий в Российской Премьер-Лиге, и «Родина», представляющая Мелбет Первую лигу. Матч завершился победой «Родины» со счётом 4:1.

На десятой минуте счёт открыл нападающий «Родины» Максим Турищев. На 26-й минуте форвард Амур Калмыков удвоил преимущество «Родины». На 29-й минуте Турищев оформил дубль.

На 46-й минуте нападающий «Рубина» Мирлинд Даку отыграл один мяч. На 66-й минуте Калмыков забил четвёртый гол своей команды, оформив таким образом дубль.

После 18 туров чемпионата России «Рубин» набрал 28 очков и на текущий момент занимает седьмое место. В свою очередь, «Родина» после 20 туров Первой лиги заработала 28 очков и расположилась на седьмой строчке.

Турнирная таблица РПЛ
Товарищеские матчи (клубы) - 2024
22 февраля 2024, четверг. 16:30 МСК
Рубин
Казань, Россия
Окончен
1 : 4
Родина
Москва, Россия
0:1 Турищев – 10'     0:2 Калмыков – 26'     0:3 Турищев – 29'     1:3 Даку – 46'     1:4 Калмыков – 66'    
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