Тен Хаг: амбиции новых совладельцев «Юнайтед» полностью совпадают с моими

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о взаимоотношениях с новым совладельцем клуба сэром Джимом Рэтклиффом.

«Мы много разговариваем и ведём беседы об этом клубе, о команде, о его структурах. Мы солидарны с ним. Его амбиции полностью совпадают с моими амбициями. Мы заинтересованы в этом проекте», — приводит слова тен Хага BBC.

Напомним, Рэтклифф заплатил шестерым братьям и сёстрам Глэйзер € 824 млн за 25% акций клуба. Кроме того, Ineos предоставит дополнительные € 270 млн, предназначенные для будущих инвестиций в «Олд Траффорд».

После 25 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 44 очка и на текущий момент занимает шестое место.

Последний раз «Манчестер Юнайтед» становился чемпионом Англии в сезоне-2012/2013.