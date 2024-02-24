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«Реал Сосьедад» с Захаряном проиграл «Вильярреалу» в матче 26-го тура Ла Лиги

Завершился матч 26-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Вильярреал». Команды играли на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хавьером Иглесиасом Вильянуэвой. «Вильярреал» одержал победу со счётом 3:1.

На 17-й минуте отличился полузащитник «Вильярреала» Сантьяго Комесанья. Ему ассистировал Рауль Альбиоль. На 47-й минуте Сантьяго Комесанья оформил дубль с передачи Алекса Баэны. На 87-й минуте Микель Мерино отыграл один мяч «Реала Сосьедад». Окончательный счёт установил нападающий «Вильярреала» Александр Сёрлот на 90+5-й минуте — 3:1.

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян получил желтую карточку на 69-й минуте и был заменён на 72-й минуте. Отметим, что перед заменой россиянин неудачно приземлился в чужой штрафной на правую руку.

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«Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 40 очков за 26 матчей. «Вильярреал» находится на 12-й строчке, заработав 29 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал» (62).