«Болонья» одержала пятую победу подряд в Серии А, обыграв «Верону»

Завершился матч 26-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Болонья» и «Верона». Команды играли на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Розарио Абиссо. «Болонья» одержала победу со счётом 2:0.

На 28-й минуте счёт открыл полузащитник «Болоньи» Джованни Фаббьян с передачи Риккардо Орсолини. На 65-й минуте второй мяч «Болоньи» забил полузащитник Ремо Фройлер. Ему ассистировал Джованни Фаббьян.

«Болонья» занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 48 очков после 26 матчей. «Верона» находится на 18-й строчке, заработав 20 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер» (63).