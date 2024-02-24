Хаби Алонсо высказался о рекордной серии «Байера» без поражений среди немецких команд

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал рекордную серию леверкузенской команды в чемпионате Германии.

«Я не думаю о рекордах, но когда мы их достигаем, я горжусь командой. Ребята прикладывают много усилий и знают свои обязанности, с ними очень просто работать. Я очень многому у них научился. Мы не хотим останавливаться», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Байера».

Леверкузенский «Байер», одержав победу в минувшем матче 23-го тура немецкой Бундеслиги с «Майнцем» (2:1), превзошёл достижение «Баварии» 2019–2020 годов, когда мюнхенский клуб не проигрывал в 32 матчах подряд во всех турнирах. Матч с «Майнцем» стал 33-м для «Байера» в нынешнем сезоне, когда он не проигрывал.

После 23 туров чемпионата Германии «Байер» набрал 61 очко и занимает первое место, опережая «Баварию» на 11 очков, однако у мюнхенского клуба есть игра в запасе.