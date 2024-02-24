«Байер» установил рекорд по длительности беспроигрышной серии среди немецких команд

Леверкузенский «Байер», одержав победу в минувшем матче 23-го тура немецкой Бундеслиги с «Майнцем» (2:1), превзошёл достижение «Баварии» 2019–2020 годов, когда мюнхенский клуб не проигрывал в 32 матчах подряд во всех турнирах. Матч с «Майнцем» стал 33-м для «Байера» в нынешнем сезоне, когда он не проигрывал. Об этом сообщает Opta Sport в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне «Байер» одержал 29 побед и четыре раза сыграл вничью, ни разу при этом не проиграв.

После 23 туров чемпионата Германии «Байер» набрал 61 очко и занимает первое место, опережая «Баварию» на 11 очков, однако у мюнхенского клуба есть игра в запасе.

В следующем туре чемпионата Германии «фармацевты» встретятся с «Кёльном». Игра состоится 3 марта в 17:30 мск.