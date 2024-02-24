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Тен Хаг прокомментировал отсутствие трансферов на позицию форварда в январе

Тен Хаг прокомментировал отсутствие трансферов на позицию форварда в январе
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о том, почему клуб отказался от подписания форварда в зимнее трансферное окно.

Англия - Премьер-лига . 26-й тур
24 февраля 2024, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Фулхэм
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
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П2

«Когда я получил новость о травме Антони Марсьяле в начале января, я действительно хотел подписать ещё одного нападающего, потому что мы были уязвимы. Но дело было в ФФП. Мы не смогли совершить трансфер. Поэтому мы разработали другие варианты, как решить проблему иначе и как действовать в случае, если Расмус Хойлунд будет недоступен.

Сложнее всего найти подходящего нападающего, особенно на таком высоком уровне. Я понимаю ситуацию с Марсьялем, но в прошлом сезоне он принёс нам много пользы», – приводит слова тен Хага официальный сайт ФК «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что из-за травм матч с «Фулхэмом» в рамках 26-го тура АПЛ пропустит и датский форвард Расмус Хойлунд, и француз Антони Марсьяль.

После 25 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 44 очка и на текущий момент занимает шестое место.

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