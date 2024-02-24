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Тренер «Реала Сосьедад» рассказал о состоянии травмированного Оярсабаля

Тренер «Реала Сосьедад» рассказал о состоянии травмированного Оярсабаля
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Главный тренер испанского «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль поделился информацией о состоянии здоровья капитана басков полузащитника Микеля Оярсабаля.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

«После того, как Микель получил удар в матче против «Жироны», он получил две травмы. Малоберцовая кость — то, что беспокоило больше всего, и небольшая проблема в бицепсе, которую выявили на МРТ в понедельник. Мы не знаем, когда он вернётся. Микель будет восстанавливаться столько, сколько потребуется», — приводит слова Альгуасиля Marca.

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26-летнй левый вингер «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль пропустил из-за повреждения три последних матча баскского клуба в чемпионате Испании. В текущем сезоне на счету футболиста 31 матч во всех турнирах, 12 забитых голов и один результативный пас.

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