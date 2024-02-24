«Хуже дня быть не могло». Альгуасиль — о травмах «Реала Сосьедад» в матче с «Вильярреалом»

Главный тренер испанского «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль рассказал о многочисленных травмах своих игроков, полученных в домашнем матче 26-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (1:3).

«Хуже дня быть не могло. Всё началось с того, что у Туррьентеса умерла бабушка. Дом Мерино пытались ограбить целую неделю, а теперь травмы Барренечеа, Траоре, Захаряна…… Барренечеа получил удар в спину и, кажется, это повреждение может оказаться серьёзным.… Мы надеемся, что у Траоре ничего серьёзного, но он вынужден был попросить замену в перерыве», — приводит слова Альгуасиля Marca.

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В матче 26-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Вильярреал» (1:3) главному тренеру басков Иманолу Альгуасилю пришлось произвести несколько вынужденных замен из-за травм своих игроков. На седьмой минуте игры поле покинул из-за повреждения полузащитник Андер Барренечеа. В перерыве был заменён защитник Амари Траоре. На 72-й минуте ушёл с поля после полученной травмы российский атакующий хавбек Арсен Захарян.