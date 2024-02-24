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«Хуже дня быть не могло». Альгуасиль — о травмах «Реала Сосьедад» в матче с «Вильярреалом»

«Хуже дня быть не могло». Альгуасиль — о травмах «Реала Сосьедад» в матче с «Вильярреалом»
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Главный тренер испанского «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль рассказал о многочисленных травмах своих игроков, полученных в домашнем матче 26-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (1:3).

Испания - Примера . 26-й тур
23 февраля 2024, пятница. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 3
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Комесанья – 17'     0:2 Комесанья – 47'     1:2 Мерино – 86'     1:3 Сёрлот – 90+5'    

«Хуже дня быть не могло. Всё началось с того, что у Туррьентеса умерла бабушка. Дом Мерино пытались ограбить целую неделю, а теперь травмы Барренечеа, Траоре, Захаряна…… Барренечеа получил удар в спину и, кажется, это повреждение может оказаться серьёзным.… Мы надеемся, что у Траоре ничего серьёзного, но он вынужден был попросить замену в перерыве», — приводит слова Альгуасиля Marca.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

В матче 26-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Вильярреал» (1:3) главному тренеру басков Иманолу Альгуасилю пришлось произвести несколько вынужденных замен из-за травм своих игроков. На седьмой минуте игры поле покинул из-за повреждения полузащитник Андер Барренечеа. В перерыве был заменён защитник Амари Траоре. На 72-й минуте ушёл с поля после полученной травмы российский атакующий хавбек Арсен Захарян.

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