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«Приходится терпеть их видеоигры и телефоны». Спаллетти раскритиковал молодых футболистов

«Приходится терпеть их видеоигры и телефоны». Спаллетти раскритиковал молодых футболистов
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти подверг критике поколение молодых футболистов за их отношение к работе.

«Вы приходите в сборную, чтобы выиграть чемпионат Европы, а не в Call of Duty (популярная серия компьютерных игр. — Прим. «Чемпионата»). Я вынужден терпеть их мобильные телефоны, но их нельзя держать на массажном столе и во время лечебных процедур.

Я также говорил о видеоиграх, поскольку есть моменты, которые мне не нравятся. Если современность заключается в том, чтобы играть в Playstation до четырёх утра, когда на следующий день должен быть матч, то эта современность никуда не годится.

Мы живём в мире, который мало стимулирует к тяжёлой работе. Сегодняшние парни предпочитают размещать фотографии в социальных сетях с новой причёской, а не тренироваться. Это не те ценности, которые должны быть в моей сборной Италии. Итальянцы требуют задиристой и ответственной сборной, твёрдой и прагматичной», — приводит слова Спаллетти журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, под руководством Спаллетти сборная Италии квалифицировалась на чемпионат Европы, который пройдёт грядущим летом в Германии.

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