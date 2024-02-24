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Тренер сборной Италии Спаллетти рассказал, матчи какого клуба смотрит чаще всего

Тренер сборной Италии Спаллетти рассказал, матчи какого клуба смотрит чаще всего
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о своих предпочтениях в качестве футбольного зрителя.

«Мне нравится смотреть матчи «Милана». Наверное, среди великих команд она самая разнообразная, и их игры всегда не похожие друг на друга. Они умеют делать на поле практически всё. Во многом это заслуга Пиоли, построившего конкурентоспособную команду.

В то же время Де Росси принёс «Роме» изменение мышления и игры. Это было непросто сделать за столь короткое время. Сюрпризом Серии А для меня является «Болонья», в которой я наблюдаю некоторую схожесть с моим прошлогодним «Наполи», — приводит слова Спаллетти журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, сборная Италии будет бороться за путёвку в плей-офф Евро-2024 в группе B. В одном квартете с «Скуадра адзурра» будут выступать команды Испании, Хорватии и Албании. На прошлом чемпионате Европы итальянцам удалось стать чемпионами.

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