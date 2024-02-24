«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:00

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Сегодня, 24 февраля, состоится матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Матч начнётся в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 25 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 44 очка и занимает шестое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в АПЛ «Фулхэм» заработал 29 очков и располагается на 12-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 11-го тура английского чемпионата. В той игре «красные дьяволы» одержали победу со счётом 1:0. Единственный гол в той встрече забил полузащитник Бруну Фернандеш.