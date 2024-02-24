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Тен Хаг: Антони должен доказать свой талант, это его личная цель

Тен Хаг: Антони должен доказать свой талант, это его личная цель
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об игре вингера команды и сборной Бразилии по футболу Антони.

«Он должен доказать свой талант, это его личная цель. Вероятно, он получит возможности реализовать себя, но никто не отменял конкуренцию», – приводит слова нидерландского специалиста Mirror.

Отметим, что 10 сентября 2023 года Антони был отстранён от «Манчестер Юнайтед» после того, как девушка бразильца обвинила его в насилии. Через несколько недель английская команда вернула вингера в состав.

Напомним, в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии по футболу Антони принял участие в 19 матчах. Вингер «Манчестер Юнайтед» не сумел записать на свой счёт ни одного результативного действия.

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