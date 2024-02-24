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Шамиль Тарпищев: «Спартак» может быть вторым по итогам сезона РПЛ

Шамиль Тарпищев: «Спартак» может быть вторым по итогам сезона РПЛ
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Президент Федерации тенниса России и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев поделился мнением о перспективах красно-белых во второй части Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона.

«Футболисты в «Спартаке» есть. Если их сплотить, чтобы они были единомышленниками, то «Спартак» вполне может быть вторым по итогам сезона. С «Зенитом» тягаться сложно в силу того, что они имеют практически равноценный второй состав — этого нет ни у одной команды в лиге. «Спартак» во многом зависит от климата внутри команды: кто и как будет играть. И здесь есть много вопросов», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после 18 туров чемпионата России «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.

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