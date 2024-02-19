Тарпищев: знаю Джикию как патриота «Спартака». Может, Абаскалю не нравится его авторитет

Президент Федерации тенниса России и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев высказался о ситуации капитана красно-белых Георгия Джикии, который, вероятно, может покинуть клуб. Джикия перестал попадать в состав под руководством испанского тренера Гильермо Абаскаля. Агент футболиста сообщил, что защитник с большой долей вероятности покинет «Спартак», если в команде останется прежний тренер. Тарпищев поддержал в сложившейся ситуации Джикию.

«Я на стороне Джикии. Такими игроками нельзя разбрасываться. Мне непонятно разное отношение Абаскаля к нашим игрокам и легионерам. Так нельзя поступать с лидерами команды. Надо быть объективным ко всем. Если бы у меня в сборной были любимчики, наверное, в сборной меня не было бы. Надо знать психологию тренера и игрока. Этот вопрос должен решаться внутри. Джикию я знаю как патриота команды, который хочет играть и много заслужил. Может быть, Абаскалю не нравится авторитет Джикии. Но, чтобы говорить точно, нужно быть внутри команды», — приводит слова Тарпищева «Спорт-экспресс».

Напомним, в СМИ ходят слухи о конфликте Джикии с Абаскалем, из-за чего капитан «Спартака» и потерял место в составе.