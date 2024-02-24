Спортдир «Крыльев»: травма Ушакова не совсем простая, она мешает ему реализовать себя

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал состояние здоровья полузащитника Егора Ушакова, выступающего за самарский клуб на правах аренды из ЦСКА. Напомним, в нынешнем сезоне футболист принял участие лишь в двух матчах во всех турнирах из-за различных повреждений.

«Тяжело говорить, насколько окреп Егор или нет для футбола, потому что всё дело в его здоровье. Его беспокоят различные болячки, и он никак не может оправиться. Мы сами переживаем за Ушакова, Егор переживает, потому что то одно, то другое. Его травма не совсем простая, поэтому она мешает ему в полной мере себя реализовать. На сегодняшний день так, но мы надеемся, что это закончится и Егор ещё принесёт нам пользу, потенциал и все для этого качества у него есть», — приводит слова Корниленко Metaratings.

Ушаков находится в системе ЦСКА с 2020 года. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 300 тысяч. Ушаков является воспитанником московского «Локомотива». Молодой футболист также успел поиграть и за ещё один столичный клуб — «Торпедо».