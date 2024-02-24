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Спортдир «Крыльев»: травма Ушакова не совсем простая, она мешает ему реализовать себя

Спортдир «Крыльев»: травма Ушакова не совсем простая, она мешает ему реализовать себя
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал состояние здоровья полузащитника Егора Ушакова, выступающего за самарский клуб на правах аренды из ЦСКА. Напомним, в нынешнем сезоне футболист принял участие лишь в двух матчах во всех турнирах из-за различных повреждений.

«Тяжело говорить, насколько окреп Егор или нет для футбола, потому что всё дело в его здоровье. Его беспокоят различные болячки, и он никак не может оправиться. Мы сами переживаем за Ушакова, Егор переживает, потому что то одно, то другое. Его травма не совсем простая, поэтому она мешает ему в полной мере себя реализовать. На сегодняшний день так, но мы надеемся, что это закончится и Егор ещё принесёт нам пользу, потенциал и все для этого качества у него есть», — приводит слова Корниленко Metaratings.

Ушаков находится в системе ЦСКА с 2020 года. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 300 тысяч. Ушаков является воспитанником московского «Локомотива». Молодой футболист также успел поиграть и за ещё один столичный клуб — «Торпедо».

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