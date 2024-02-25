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Тренер «Барселоны» Хави: де Йонг — перфекционист, таких игроков в мире немного

Тренер «Барселоны» Хави: де Йонг — перфекционист, таких игроков в мире немного
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Главный тренер «Барселоны» Хави после разгромной победы над «Хетафе» (4:0) в матче 26-го тура Примеры высказался о полузащитнике своей команды Френки де Йонге, ставшего автором одного из забитых мячей.

«Френки — перфекционист, поэтому он и стал игроком «Барселоны». Он очень требователен к себе. Он один из лучших полузащитников в мире.

Таких игроков, как Френки, в мире немного. С его качествами вы можете играть с ним в любой стиль футбола. Я очень спокоен, когда мяч у него в ногах. Иногда он может сделать слишком много касаний, но я знаю, что он не потеряет владение мячом», — приводит слова Хави Barca Times.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в 26 матчах сине-гранатовых во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с испанским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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