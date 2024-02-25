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«Бизнес должен продолжаться». Гвардиола раскритиковал календарь матчей «Манчестер Сити»

«Бизнес должен продолжаться». Гвардиола раскритиковал календарь матчей «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола критически высказался о календаре футбольных матчей после выездной победы своей команды над «Борнмутом» в рамках 26-го тура АПЛ (1:0). Единственный гол на 24-й минуте игры забил атакующий полузащитник «горожан» Филип Фоден.

Англия - Премьер-лига . 26-й тур
24 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Фоден – 24'    

«Большое спасибо за календарь. Это слишком много. Абсолютно. Но бизнес должен продолжаться… Я обожаю своих игроков. Они супермены. Они играют каждые три дня. Люди спрашивают: „Можете ли вы играть в таких условиях в Премьер-лиге?“ Нет. Мы играем больше матчей, чем все остальные», — приводит слова Гвардиолы Marca.

«Манчестер Сити» с 59 очками после 26 матчей находится на втором месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на одно очко. В текущем сезоне команда Хосепа Гвардиолы провела 40 матчей (26 в АПЛ, 7 в Лиге чемпионов, 2 на Клубном чемпионате мира, 2 в Кубке Англии, 1 в Суперкубке Англии, 1 в Суперкубке УЕФА, 1 в Кубке лиги).

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
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