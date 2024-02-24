«Манчестер Сити» обыграл «Борнмут» и сократил отставание от «Ливерпуля»

Сегодня, 24 февраля, состоялся матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Борнмут» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Виталити — Дин Корт» в Борнмуте, Англия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом из Австралии. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Гости одержали минимальную победу — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 24-й минуте встречи. Отличился 23-летний полузащитник «горожан» Фил Фоден.

После этой победы в активе «Манчестер Сити» стало 59 очков. Подопечные Хосепа Гвардиолы находятся на втором месте в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль», набравший 60 очков. «Борнмут» с 28 очками опустился на 14 строчку.