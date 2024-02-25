«Лас-Пальмас» сыграл вничью с «Осасуной» в матче Примеры
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На стадионе «Гран Канария» (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) завершился матч 26-го тура испанской Примеры, в котором местный «Лас-Пальмас» принимал «Осасуну». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:30 мск. Итоговый счёт встречи — 1:1.
Испания - Примера . 26-й тур
25 февраля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Окончен
1 : 1
Осасуна
Памплона
0:1 Гарсия – 49' 1:1 Родригес – 52'
Первый тайм команды провели без забитых мячей. Счёт в матче открыли гости. На 49-й минуте отличился Унай Гарсия с передачи Хоана Мохики. Однако уже через три минуты Кирьян Родригес вновь сделал счёт ничейным.
После 26 игр «Лас-Пальмас» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Примеры, имея в своём активе 36 очков. «Осасуна» идёт 11-й — 33 очка. Возглавляет испанский чемпионат мадридский «Реал» — 62 очка.
Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.
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