«Лас-Пальмас» сыграл вничью с «Осасуной» в матче Примеры

На стадионе «Гран Канария» (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) завершился матч 26-го тура испанской Примеры, в котором местный «Лас-Пальмас» принимал «Осасуну». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:30 мск. Итоговый счёт встречи — 1:1.

Первый тайм команды провели без забитых мячей. Счёт в матче открыли гости. На 49-й минуте отличился Унай Гарсия с передачи Хоана Мохики. Однако уже через три минуты Кирьян Родригес вновь сделал счёт ничейным.

После 26 игр «Лас-Пальмас» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Примеры, имея в своём активе 36 очков. «Осасуна» идёт 11-й — 33 очка. Возглавляет испанский чемпионат мадридский «Реал» — 62 очка.