Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аугсбург» с минимальным преимуществом обыграл «Фрайбург»

«Аугсбург» с минимальным преимуществом обыграл «Фрайбург»
Комментарии

Сегодня, 25 февраля, на «ВВК-Арене»авершился матч немецкой Бундеслиги, в котором «Аугсбург» принимал «Фрайбург». Счёт встречи — 2:1 в пользу хозяев.

Германия - Бундеслига . 23-й тур
25 февраля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
2 : 1
Фрайбург
Фрайбург
0:1 Грифо – 19'     1:1 Удуохай – 72'     2:1 Энгелс – 81'    

Счёт в матче на 19-й минуте открыл Винченцо Грифо, реализовав одиннадцатиметровый удар. Хозяева ответили только на 72-й минуте — Феликс Удуохай сделал счёт равным. А уже через девять минут Арне Энгелс поразил ворота «Фрайбурга» во второй раз и принёс тем самым победу своей команде.

После 23 матчей «Аугсбург» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице немецкого чемпионата, имея в своём активе 26 очков. «Фрайбург» идёт девятым — 29 очков.

В следующем туре подопечные Энрико Масена отправятся на выезд, чтобы сыграть с «Дармштадтом». Фрайбург примет «Баварию».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android