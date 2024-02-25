«Аугсбург» с минимальным преимуществом обыграл «Фрайбург»

Сегодня, 25 февраля, на «ВВК-Арене»авершился матч немецкой Бундеслиги, в котором «Аугсбург» принимал «Фрайбург». Счёт встречи — 2:1 в пользу хозяев.

Счёт в матче на 19-й минуте открыл Винченцо Грифо, реализовав одиннадцатиметровый удар. Хозяева ответили только на 72-й минуте — Феликс Удуохай сделал счёт равным. А уже через девять минут Арне Энгелс поразил ворота «Фрайбурга» во второй раз и принёс тем самым победу своей команде.

После 23 матчей «Аугсбург» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице немецкого чемпионата, имея в своём активе 26 очков. «Фрайбург» идёт девятым — 29 очков.

В следующем туре подопечные Энрико Масена отправятся на выезд, чтобы сыграть с «Дармштадтом». Фрайбург примет «Баварию».