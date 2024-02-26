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Кейн прокомментировал уход Тухеля из «Баварии» по окончании сезона

Кейн прокомментировал уход Тухеля из «Баварии» по окончании сезона
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал уход главного тренера мюнхенской команды Томаса Тухеля по окончании сезона.

«Клуб принял решение. Мы, игроки, должны продемонстрировать свою ответственность перед тренером и клубом, отдать все, что у нас есть, в этом сезоне. Мы понимаем, что играем не так хорошо, как могли бы. Нельзя просто сидеть и обсуждать это. Нужно бороться и усердно работать. Именно это мы сегодня и сделали», — приводит слова Кейна Bayern&Germany в соцсетях.

Напомним, ранее «Бавария» объявила, что главный тренер команды Томас Тухель покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

После 23 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 53 очка и занимает второе место, отставая от лидирующего «Байера» на восемь очков.

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