Кейн прокомментировал уход Тухеля из «Баварии» по окончании сезона

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал уход главного тренера мюнхенской команды Томаса Тухеля по окончании сезона.

«Клуб принял решение. Мы, игроки, должны продемонстрировать свою ответственность перед тренером и клубом, отдать все, что у нас есть, в этом сезоне. Мы понимаем, что играем не так хорошо, как могли бы. Нельзя просто сидеть и обсуждать это. Нужно бороться и усердно работать. Именно это мы сегодня и сделали», — приводит слова Кейна Bayern&Germany в соцсетях.

Напомним, ранее «Бавария» объявила, что главный тренер команды Томас Тухель покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

После 23 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 53 очка и занимает второе место, отставая от лидирующего «Байера» на восемь очков.

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