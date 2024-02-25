Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юлиан Нагельсман может заменить Тухеля на посту тренера «Баварии» — Bild

Юлиан Нагельсман может заменить Тухеля на посту тренера «Баварии» — Bild
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман может заменить Томаса Тухеля в мюнхенской «Баварии».

«Его представители контактируют с зарубежными клубами, есть слухи про «Ливерпуль», но в них, как я слышал, не так много правды. Однако я также слышал, что Нагельсман определённо рассматривает возможность возвращения в «Баварию». Эта перспектива соблазнила бы его. В таком случае он вернулся бы через парадный вход после того, как прежнее руководство клуба выгнало его.

У Юлиана и Томаса не лучшие отношения. Нагельсман мог бы отомстить Тухелю за то, что тот вёл переговоры с «Баварией», когда Юлиан ещё был тренером клуба. Так что вариант с Нагельсманом для «Баварии» не исключён, но это лишь решение на тот случай, если не получится пригласить Хаби Алонсо», – написал журналист Bild Кристиан Фальк на сайте.

Материалы по теме
«Мы вместе облажались». Нойер – об уходе Томаса Тухеля из «Баварии» в конце сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android