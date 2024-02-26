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Роналду отреагировал на победу «Аль-Насра» в матче с «Аль-Шабабом»

Роналду отреагировал на победу «Аль-Насра» в матче с «Аль-Шабабом»
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Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на победу своей команды в матче 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Шабабом». Встреча прошла на стадионе «Принц Фейсал бин Фадх» в Эр-Рияде и завершилась победой гостей со счётом 3:2. В этой встрече Роналду стал автором одного гола, реализовав пенальти.

Саудовская Аравия - Про-Лига . 21-й тур
25 февраля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Аль-Шабаб
Эр-Рияд
Окончен
2 : 3
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Роналду – 21'     1:1 Карраско – 45+8'     1:2 Талиска – 46'     2:2 Жуниор – 67'     2:3 Талиска – 86'    
Удаления: Радиф – 90+12' / нет

«До самого конца! Продолжаем идти, не останавливаться!», — написал Роналду в своей социальной сети.

На данный момент «Аль-Наср» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, записав в свой актив 52 очка. От лидирующего «Аль-Хиляля» команда отстаёт на четыре очка.

В следующем матче «Аль-Наср» встретится с «Аль-Хазмом». Матч состоится 29 февраля.

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