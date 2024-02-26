Роналду отреагировал на победу «Аль-Насра» в матче с «Аль-Шабабом»

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на победу своей команды в матче 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Шабабом». Встреча прошла на стадионе «Принц Фейсал бин Фадх» в Эр-Рияде и завершилась победой гостей со счётом 3:2. В этой встрече Роналду стал автором одного гола, реализовав пенальти.

«До самого конца! Продолжаем идти, не останавливаться!», — написал Роналду в своей социальной сети.

На данный момент «Аль-Наср» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, записав в свой актив 52 очка. От лидирующего «Аль-Хиляля» команда отстаёт на четыре очка.

В следующем матче «Аль-Наср» встретится с «Аль-Хазмом». Матч состоится 29 февраля.

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