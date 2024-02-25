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Роналду отреагировал на крики «Месси!», показав неприличный жест. Видео

Роналду отреагировал на крики «Месси!», показав неприличный жест. Видео
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в матче 21-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Шабабом» (3:2) показал неприличный жест болельщикам соперника.

Фанаты «Аль-Шабаба» скандировали в сторону Роналду слово «Месси!», из-за чего португалец решил ответить болельщикам.

В нынешнем сезоне саудовской Про-Лиги 38-летний Криштиану Роналду провёл 20 матчей, в которых забил 22 мяча и оформил девять результативных передач. Также на его счету три игры и четыре гола в клубном кубке арабских чемпионов. Кроме того, он забил пять мячей в шести матчах Лиги чемпионов АФК. Всего в 2023-м Роналду отметился 54 голами, став лучшим бомбардиром года в мире.

Португальский нападающий получил премию Globe Soccer Awards как лучший игрок Ближнего Востока 2023 года. Напомним, Роналду перешёл в «Аль-Наср» в конце 2022 года. Его рыночная стоимость, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 15 млн.

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