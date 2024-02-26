Экс-игрок «Баварии» раскритиковал возвращение Крооса в сборную Германии

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Дитмар Хаманн раскритиковал возвращение 34-летнего полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса в немецкую национальную команду.

«Нам даже не нужно говорить о том, что Тони Кроос — выдающийся игрок. Он тот, кто выиграл больше всего титулов, возможно, он лучший игрок, который у нас когда-либо был. Кроос, пожалуй, лучший игрок в доминирующей команде. Рядом с ним есть Камавинга, Вальверде, а иногда и Тчуамени. Они лучшие полузащитники в мире. Но мы не можем доминировать даже над Турцией и Австрией.

Гроссу (32 года), Гюндогану (33 года) и Кроосу (34 года) вместе 100 лет. Как вы думаете, что с нами делают другие страны? Они обгоняют нас. Футбол стал спортом для молодых людей. Время от времени появляется игрок постарше. Нельзя серьёзно поехать на чемпионат Европы или чемпионат мира и играть в центре полузащиты с тремя старше 30 лет», — приводит слова Хаманна Sky Sport Germany.

Напомним, полузащитник сообщил о своём решении 22 февраля. Кроос заявил, что он сыграет за сборную Германии в мартовских матчах.

В марте немецкая национальная команда проведёт два товарищеских матча: 23 марта — со сборной Франции, а 26 марта — с Нидерландами. Встреча со сборной Франции начнётся в 23:00 мск, игра с Нидерландами — в 22:45 мск.