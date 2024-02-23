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Нагельсман: Тони Кроос станет идеальным связующим звеном в сборной Германии

Нагельсман: Тони Кроос станет идеальным связующим звеном в сборной Германии
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о полузащитнике мадридского «Реала» Тони Кроосе, который ранее объявил о возвращении в национальную команду.

«Он отлично впишется в команду, станет связующим игроком в полузащите. Его опыт принесёт нам пользу. Тони — игрок, который сохраняет спокойствие и самообладание даже в самой напряжённой игре. Ему всегда можно отдать пас под давлением. У Тони очень чёткий взгляд на состояние нашей сборной. С каждым разговором я чувствовал, что он всё больше и больше склоняется к тому, чтобы сыграть на домашнем Евро», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Кроос выступал за сборную на протяжении 11 лет (с 2010 по 2021 год). За этот период хавбек принял участие в 106 матчах, в которых забил 17 голов. Игрок стал чемпионом мира в 2014 году.

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