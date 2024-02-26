Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Первый тренер Кокорина: я бы не рискнул уезжать с Кипра

Первый тренер Кокорина: я бы не рискнул уезжать с Кипра
Аудио-версия:
Комментарии

Валерий Стафёров, первый тренер нападающего «Ариса» Александра Кокорина, оценил шансы 32-летнего российского форварда перейти в другой европейский чемпионат. Стафёров признался, что в ситуации Кокорина не рискнул бы уезжать с Кипра. По мнению тренера, Кокорин уже не в том возрасте, чтобы ехать в Европу, где футбол отличается от кипрского и российского.

«Он давно уже не играл на таком высоком уровне. И в связи с этой ситуацией, которая всем известна, потом начал «кувыркаться» по клубам и за границей, и России. В итоге уехал на Кипр, там играет.

В Европе футбол другой, даже не знаю, сможет ли он сейчас уехать. Я бы, наверное, не рискнул. Потому что на Кипре он играет, получает удовольствие. А там… Тем более возраст уже», – приводит слова Стафёрова Metaratings.

Кокорин является футболистом кипрского «Ариса» с 2022 года. За это время он сыграл в 53 матчах во всех соревнованиях, в которых забил 21 гол и сделал восемь ассистов.

Материалы по теме
Радимов: для Кокорина футбол уже хобби, дайте ему спокойно играть и жить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android