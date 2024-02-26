Первый тренер Кокорина: я бы не рискнул уезжать с Кипра

Валерий Стафёров, первый тренер нападающего «Ариса» Александра Кокорина, оценил шансы 32-летнего российского форварда перейти в другой европейский чемпионат. Стафёров признался, что в ситуации Кокорина не рискнул бы уезжать с Кипра. По мнению тренера, Кокорин уже не в том возрасте, чтобы ехать в Европу, где футбол отличается от кипрского и российского.

«Он давно уже не играл на таком высоком уровне. И в связи с этой ситуацией, которая всем известна, потом начал «кувыркаться» по клубам и за границей, и России. В итоге уехал на Кипр, там играет.

В Европе футбол другой, даже не знаю, сможет ли он сейчас уехать. Я бы, наверное, не рискнул. Потому что на Кипре он играет, получает удовольствие. А там… Тем более возраст уже», – приводит слова Стафёрова Metaratings.

Кокорин является футболистом кипрского «Ариса» с 2022 года. За это время он сыграл в 53 матчах во всех соревнованиях, в которых забил 21 гол и сделал восемь ассистов.