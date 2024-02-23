Радимов: для Кокорина футбол уже хобби, дайте ему спокойно играть и жить

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился мнением о нападающем «Ариса» Александре Кокорине, а также высказался о возможном возвращении игрока в национальную команду.

«Для него футбол уже хобби. У него дом, машина. Он как‑то сам говорил, что заработал в российском футболе больше всех. Это недалеко от истины. Его всё устраивает. После всех этих историй, которые произошли, дайте ему спокойно играть и жить. Он так и делает. Какая сборная? Сборная не нужна Кокорину, и Кокорин не нужен сборной», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Александр Кокорин принадлежит «Фиорентине», но выступает за «Арис» на правах аренды. Действующий контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.

В нынешнем сезоне 32-летний Кокорин принял участие в 23 матчах «Ариса» во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего Кокорина в € 1 млн.

На данный момент после 26 сыгранных матчей первого дивизиона Кипра «Арис» располагается на втором месте с 56 очками.