«Вместе погоняем мяч». Кандидат в президенты РФ Слуцкий пригласил тёзку-тренера в Москву

Кандидат в президенты России Леонид Слуцкий пригласил своего тёзку, футбольного тренера Леонида Слуцкого, в Москву с предложением «вместе погонять мяч». Ранее политик поздравил главного тренера «Шанхай Шэньхуа» с первым трофеем в Китае. Напомним, Слуцкий выиграл с командой Суперкубок страны.

«Кстати, у ЛДПР тоже есть своя футбольная команда. Буду рад встрече в Москве, познакомлю с ребятами, вместе погоняем мяч», — написал Леонид Слуцкий в своём телеграм-канале.

Российский специалист возглавил «Шанхай Шэньхуа» в конце минувшего года. Действующее трудовое соглашение Слуцкого с китайским клубом рассчитано до 31 декабря 2024 года. До того как стать главным тренером «Шанхай Шэньхуа», Слуцкий с 2019 по 2022 год тренировал казанский «Рубин».