Ионов рассказал, что мог отправиться в азиатский чемпионат перед переходом в «Урал»

Российский полузащитник Алексей Ионов рассказал, что мог отправиться в азиатский чемпионат до того, как подписал контракт с футбольным клубом «Урал».

«Как я пережил последнее трансферное окно? Ну, в общем, я должен был, планировал, так скажем, уезжать в Азию, в другую конфедерацию играть, далеко-далеко. И в последний день благодаря Григорию Викторовичу [Иванову] и Виктору Михайловичу [Гончаренко] я остановился на границе Европы и Азии, в Екатеринбурге, в славном городе.

Поэтому, пользуясь случаем, передаю привет всем болельщикам и буду рад видеть их на стадионах и радовать своей игрой. Хочу ещё раз сказать спасибо президенту и главному тренеру за то, что благодаря им это произошло», — сказал Ионов в интервью пресс-службе «Урала».