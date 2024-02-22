«Урал» объявил о подписании контракта с Алексеем Ионовым

Футбольный клуб «Урал» объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником «Краснодара», «Ростова», «Зенита» и «Анжи» Алексеем Ионовым.

За «Урал» 35-летний Ионов будет выступать под 11-м игровым номером. Напомним, 12 декабря 2023 года стало известно об уходе Алексея из «Ростова». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 14 матчах за жёлто-синих в чемпионате России по футболу и отметился одной результативной передачей.

Также на его счету три встречи в Фонбет Кубке России. Ранее футболист выступал также за «Краснодар», московские «Динамо» и ЦСКА, махачкалинский «Анжи», краснодарскую «Кубань» и санкт-петербургский «Зенит». В составе сборной России опытный полузащитник провёл более 30 игр и забил четыре мяча. Он выступал на чемпионате мира в 2014 году.