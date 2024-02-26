Месси, Джокович и Ферстаппен — номинанты на приз лучшему спортсмену мира по версии Laureus

Объявлены претенденты на получение награды лучшему спортсмену года по версии Laureus. Пресс-служба премии опубликовала в своих соцсетях список из шести номинантов:

Лионель Месси (футболист «Интер Майами» и сборной Аргентины);

Эрлинг Холанд (футболист «Манчестер Сити» и сборной Норвегии);

Новак Джокович (сербский теннисист);

Арман Дюплантис (шведский прыгун с шестом);

Ноа Лайлз (американский легкоатлет);

Макс Ферстаппен (нидерландский автогонщик).

Напомним, в прошлом году спортсменом года по версии Laureus был признан Лионель Месси, а в позапрошлом — Макс Ферстаппен. Всего в карьере Месси выигрывал эту награду дважды (в 2023 и 2020 годах). В 2020 году футболист поделил приз с гонщиком Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном.