Месси, Джокович и Ферстаппен — номинанты на приз лучшему спортсмену мира по версии Laureus
Объявлены претенденты на получение награды лучшему спортсмену года по версии Laureus. Пресс-служба премии опубликовала в своих соцсетях список из шести номинантов:
- Лионель Месси (футболист «Интер Майами» и сборной Аргентины);
- Эрлинг Холанд (футболист «Манчестер Сити» и сборной Норвегии);
- Новак Джокович (сербский теннисист);
- Арман Дюплантис (шведский прыгун с шестом);
- Ноа Лайлз (американский легкоатлет);
- Макс Ферстаппен (нидерландский автогонщик).
Напомним, в прошлом году спортсменом года по версии Laureus был признан Лионель Месси, а в позапрошлом — Макс Ферстаппен. Всего в карьере Месси выигрывал эту награду дважды (в 2023 и 2020 годах). В 2020 году футболист поделил приз с гонщиком Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном.
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