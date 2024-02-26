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Месси, Джокович и Ферстаппен — номинанты на приз лучшему спортсмену мира по версии Laureus

Месси, Джокович и Ферстаппен — номинанты на приз лучшему спортсмену мира по версии Laureus
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Объявлены претенденты на получение награды лучшему спортсмену года по версии Laureus. Пресс-служба премии опубликовала в своих соцсетях список из шести номинантов:

  • Эрлинг Холанд (футболист «Манчестер Сити» и сборной Норвегии);
  • Новак Джокович (сербский теннисист);
  • Арман Дюплантис (шведский прыгун с шестом);
  • Ноа Лайлз (американский легкоатлет);
  • Макс Ферстаппен (нидерландский автогонщик).

Напомним, в прошлом году спортсменом года по версии Laureus был признан Лионель Месси, а в позапрошлом — Макс Ферстаппен. Всего в карьере Месси выигрывал эту награду дважды (в 2023 и 2020 годах). В 2020 году футболист поделил приз с гонщиком Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном.

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