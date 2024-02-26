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Сергей Юран: что изменит объявление решений после VAR? Просто воздух погоняли

Сергей Юран: что изменит объявление решений после VAR? Просто воздух погоняли
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал внедрение судейского эксперимента ФИФА и ИФАБ в наш футбол. Напомним, со второй части сезона-2023/2024 на матчах РПЛ и Кубка России арбитры будут публично объявлять свои решения после вмешательства VAR. Слова судей будут транслироваться на весь стадион и в телевизионный эфир.

«А что это изменит? Будет понимание, что судья принял решение и его озвучил, — в чём смысл? Решение же может быть и неправильным, и это ничего не поменяет. В любом случае потом комиссия будет разбирать и клубы будут подавать протесты. Условно, был фол, назначит пенальти, объяснил, а потом посмотрят — не было фола.

Это ещё и время занимает. Судья же не будет развёрнуто рассказывать весь эпизод. Особого смысла для нас в этом нет, но для зрителей — да. Просто воздух погоняли, что у нас судьи объясняют решения. А нам же надо понимать финальную часть. Ввели — хорошо, не ввели — тоже хорошо», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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