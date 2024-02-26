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В РПЛ и Кубке России судьи будут объявлять свои решения после VAR на весь стадион

В РПЛ и Кубке России судьи будут объявлять свои решения после VAR на весь стадион
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Российский футбольный союз (РФС) примет участие в судейском эксперименте ФИФА и Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ). Так, со второй части сезона-2023/2024 арбитры РПЛ и Кубка России начнут публично объявлять свои решения, принятые после вмешательства VAR. Слова судей будут транслироваться на весь стадион и в телевизионный эфир.

«Судьи будут объявлять о своём решении в случае просмотра спорных эпизодов на мониторе у поля, а также когда видеоассистент арбитра фиксирует положение «вне игры» или определяет, где были нарушены правила – в штрафной площади или за её пределами», — отмечается на официальном сайте РФС.

Отмечается, что в подобном эксперимента уже участвуют чемпионаты Португалии и Мексики. Аналогичный опыт был использован на некоторых международных турнирах. В России что-то подобное уже практиковалось в Медиалиге, но это происходило на любительском уровне, без участия ФИФА и ИФАБ.

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