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Хомуха: российский футбол не готов к введению объяснений решений арбитров после VAR

Хомуха: российский футбол не готов к введению объяснений решений арбитров после VAR
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Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Дмитрий Хомуха прокомментировал внедрение судейского эксперимента ФИФА и ИФАБ в наш футбол. Напомним, со второй части сезона-2023/2024 на матчах РПЛ и Кубка России арбитры будут публично объявлять свои решения после вмешательства VAR. Слова судей будут транслироваться на весь стадион и в телевизионный эфир.

«Для того чтобы эту идею воплотить, нужно, чтобы технически VAR был хорошего уровня, потому что на сегодняшний день с технической точки зрения мы ещё не совсем готовы к полномасштабному использованию. И, если принято такое решение, чтобы судьи высказывались и давали свою интерпретацию каких-либо моментов, необходимо тогда пояснение от них», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.

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