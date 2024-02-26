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Шмаров: «Спартак» должен дать бой «Зениту», Абаскаль может что-то придумать

Шмаров: «Спартак» должен дать бой «Зениту», Абаскаль может что-то придумать
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров считает, что красно-белые обязаны дать бой действующему чемпиону России «Зениту» в предстоящем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги. По мнению Шмарова, главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может придумать хорошую стратегию на матч, но всё будет зависеть от футболистов, которым эту стратегию придётся выполнять.

«Согласен ли я, что «Спартак» ждёт поражение в Петербурге? Я как спартач, конечно, не согласен. «Спартак» должен дать бой обязательно. Абаскаль может что-то придумать, но играть-то будут всё равно футболисты. Так что за счёт индивидуальных качеств. Если проявят характер, не будут выключаться из моментов, то смогут достойно провести игру», — приводит слова Шмарова «Спорт день за днём».

Напомним, матч «Зенит» — «Спартак» состоится 2 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» — на пятой строчке.

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