Машкарин: «Пари НН» — хороший вариант для Кучаева вернуться на свой игровой уровень

Бывший футболист ЦСКА Денис Машкарин прокомментировал переход Константина Кучаева в «Пари НН».

«Кучаев был одним из основных футболистов ЦСКА и приносил пользу команде, при нём был выигран Кубок России и несколько серебряных медалей. Но в спорте так бывает, когда ты по каким-то причинам теряешь место в составе, теряешь, возможно, доверие тренерского штаба, и в такой ситуации нужно что-то делать. Потому что любой профессионал хочет играть, не хочет сидеть на замене. А чтобы играть, наверное, надо было сделать такие трансферные движения и перейти в другую команду. Перезарядиться, что ли.

В ЦСКА был такой хороший пример – это Фёдор Чалов, который уезжал в Швейцарию и вернулся тем самым Фёдором, которого мы привыкли видеть, стал забивать, играть гораздо продуктивнее и созидательнее. Думаю, у Кости может получиться такая же история. Наверняка он на это надеется, и все на это надеются, что, перейдя в «Пари НН», он вернёт свою былую форму. И будет одним из лучших футболистов России, потому что потенциал у него очень высокий», — приводит слова Машкарина «РБ Спорт».