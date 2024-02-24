Денис Первушин оценил переход Кучаева из ЦСКА в «Пари НН»

Бывший тренер молодёжных команд ЦСКА Денис Первушин высказался о переходе российского полузащитника Константина Кучаева в «Пари Нижний Новгород».

«Кучаев же понимает, что по каким-то причинам у него нет места в составе ЦСКА — не подходит под структуру игры главного тренера. Для того, чтобы поменять эту ситуацию, нужно перезагрузиться. Если не получается в своём клубе, то надо уходить. «Пари НН» — хороший вариант с амбициозным тренером. Там сейчас хороший подбор футболистов. Кучаеву с таким опытом реально выигрывать конкуренцию», — сказал Первушин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 22 февраля Константин Кучаев покинул московский ЦСКА и перешёл в «Пари Нижний Новгород».