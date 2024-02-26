«Бавария» намерена сохранить Теля в команде, несмотря на интерес «МЮ»

«Бавария» намерена сохранить в команде и продлить контракт с нападающим Матисом Телем. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в понедельник, 26 февраля, прошла встреча между агентом 18-летнего футболиста и руководством «Баварии», на которой обсуждалось будущее игрока. Представители клуба заявили, что заинтересованы в продолжении сотрудничества с форвардом и сделают ему предложение о продлении трудового соглашения в ближайшее время.

Тель выступает за «Баварию» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за мюнхенцев 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн. Ранее сообщалось о предметном интересе к Телю со стороны «Манчестер Юнайтед».