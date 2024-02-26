Вратарь «Истиклола» Ятимов: я отбил удар Роналду, он подошёл и сказал: «хорошая работа»

Вратарь таджикского «Истиклола» Рустам Ятимов рассказал о ситуации с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Когда «Аль-Наср» начал нас давить, то я стал сбивать темп, чтобы и ребята выдохнули, и соперника вывести из себя. Очень часто такое видел в исполнении миланского «Интера», который до финала Лиги чемпионов дошёл и постоянно «сушил» игры. Так получилось, что Криштиану начал мне высказывать на эмоциях, мы сцепились словесно, но затем случился удар в его исполнении, который я отбил. Криштиану подошёл, пожал руку и сказал: «good job» (хорошая работа. – Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Ятимова Metaratings.

25-летний Ятимов является воспитанником «Волги Нижний Новгород», откуда в качестве свободного агента перебрался в «Истиклол». В прошлом сезоне принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 10 мячей и 10 встреч сыграл «на ноль». При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Рустама составляет € 1,2 млн.