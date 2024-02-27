«Вест Хэм Юнайтед» обыграл «Брентфорд» благодаря хет-трику Боуэна

Сегодня, 27 февраля, проходил матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вест Хэм Юнайтед» и «Брентфорд». Игра прошла на стадионе «Олимпийский» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада судей во главе с Саймоном Хупером. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. Матч завершился со счётом 4:2 в пользу хозяев.

Нападающий хозяев Джаррод Боуэн оформил хет-трик, отметившись голами на пятой, седьмой и 63-й минутах матча. Также один гол в стане молотобойцев забил Эмерсон Палмиери на 69-й минуте. По голу у гостей забили Ниль Мопе на 13-й и Йоан Висса на 82-й минуте.

На данный момент после 26 сыгранных матчей АПЛ «Вест Хэм Юнайтед» располагается на восьмом месте с 39 очками. «Брентфорд» находится на 16-й строчке с 25 очками.