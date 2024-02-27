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Барриос оценил вероятность перехода Хамеса Родригеса в «Зенит»

Барриос оценил вероятность перехода Хамеса Родригеса в «Зенит»
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос ответил на вопрос о возможном появлении бывшего полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса в «Зените».

«Могу ли представить появление Хамеса в «Зените»? Конечно. Почему нет? Если будет хорошее предложение, то я вполне могу его представить в «Зените». Хамес — тот игрок, который поможет абсолютно любой команде, повысит ее уровень, я в этом уверен. Он всё еще в отличной форме, по-прежнему остается крутым футболистом», — приводит слова Барриоса «Известия».

На данный момент Хамес Родригес выступает за «Сан-Паулу», куда перешёл летом 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. Ранее Хамес Родригес выступал за «Олимпиакос», «Аль-Райян», «Эвертон», «Баварию», «Монако» и «Порту».

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