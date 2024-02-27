Агуэро опроверг слухи о том, что может возобновить карьеру

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро опроверг слухи о том, что может возобновить карьеру.

«Это абсолютная ложь. Я не собираюсь тренироваться с «Индепендьенте». Иногда новости додумывают. Да, мне пришло сообщение от моего кардиолога… Мой кардиолог сказал, что у меня всё в порядке, что важно, чтобы у меня было хорошее здоровье, но чтобы вернуться к тренировкам на высшем уровне, мне нужно пройти много обследований». – приводит слова Агуэро Tyc Sports.

Напомним, Агуэро завершил карьеру в 2021 году из-за проблем с сердцем. Последним клубом футболиста была «Барселона». Также аргентинец защищал цвета «Манчестер Сити», «Атлетико» и «Индепендьенте».

Агуэро приехал на тренировку «Манчестер Сити» в Стамбуле