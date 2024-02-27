Защитник «Ливерпуля» Гомес: думаю, наши болельщики — лучшие в мире

Центральный защитник «Ливерпуля» Джозеф Гомес заявил, что болельщики «красных» являются лучшими в мире.

«Честно говоря, я не любитель всяких штампов, но думаю, что у нас лучшие болельщики в мире. Кубок лиги — их заслуга. Надеюсь, они понимают это, понимают, как много они значат для нас. Мы им очень благодарны за поддержку», — приводит слова Гомеса официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, в минувшее воскресенье, 25 февраля, мерсисайдцы выиграли Кубок английской лиги сезоне-2023/2024, одолев в финале на «Уэмбли» лондонский «Челси». Гомес выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. В нынешнем сезоне 26-летний защитник провёл 35 матчей с учётом всех соревнований, записав на свой счёт шесть результативных передач.