Гвардиола: «Ливерпуль» и «Арсенал» практически невозможно остановить

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о соперниках в борьбе за чемпионство в АПЛ.

«Я знаю, насколько хорошо играют наши соперники, даже «Астон Вилла». Но «Ливерпуль» и «Арсенал» забивают по три, четыре, пять голов в день, поэтому их практически невозможно остановить. Но мы все ещё в игре и посмотрим, сможем ли мы улучшиться, чтобы продолжать выигрывать матчи», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 59 очков. От лидирующего «Ливерпуля» команда отстаёт на одно очко. «Арсенал, в свою очередь, занимает третье место, набрав 58 очков.

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