Главный тренер «Жироны» Мичел поделился впечатлениями от победы над «Райо Вальекано»

Главный тренер «Жироны» Мичел Анхель высказался о победе над «Райо Вальекано» (3:0) в матче 26-го тура чемпионата Испании.

«Мы хотели контролировать игру и давление, но нам не хватало стабильности, потому что мы хотели быть слишком вертикальными. Однако мы хорошо сдерживали их атакующие действия, и я не видел никакой опасности для наших ворот. Я доволен, пусть в первом тайме нам следовало бы улучшить игру на последней трети поля. Мы знали, что это будет сложная и трудная игра.

Это был ключевой матч в борьбе за Лигу чемпионов. Теперь «Атлетик» отстаёт на десять очков. У нас много молодых игроков, и мы хотим, чтобы на нас оказывалось давление, чтобы мы могли попасть в Лигу чемпионов. Я всегда хочу этого для своей команды, потому что мы переживаем прекрасный момент и должны наслаждаться им. Я хочу, чтобы игроки приехали с радостью и не испытывали чувства тяжести в ногах к этим важным матчам. Наша цель — Лига чемпионов, — приводит слова Мичела Mundo Deportivo.

После 26 туров «Жирона» занимает второе место в Ла Лиге с 59 очками. Лидирует в чемпионате мадридский «Реал» (65 очков).